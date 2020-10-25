Хэмильтон выиграл Гран При Португалии, побив рекорд Шумахера. Квят – последний

Шестикратный и действующий чемпион мира Льюис Хэмильтон установил новый рекорд в Формуле 1, выиграв Гран При Португалии. Эта победа стала для британца 92-й в карьере, что позволило ему опередить по этому показателю легендарного Михаэля Шумахера. Гонщик Mercedes опередил в очной борьбе на трассе своего партнера по Mercedes Вальтери Боттаса. Тройку замкнул Макс Ферстаппен на Red Bull.
Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят финишировал на 19-й позиции. Его партнер по команде Пьер Гасли заверил Гран При Портимао пятым.
Формула 1. Результаты Гран При Португалии
1. Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 66 кругов
2. Вальтери Боттас («Мерседес») +25,592
3. Макс Ферстаппен (Red Bull) +34,508
4. Шарль Леклер (Ferrari) +1.05,312
5. Пьер Гасли (Alpha Tauri) +1 круг
6. Карлос Сайнс (McLaren) +1 круг
7. Серхио Перес (Racing Point) +1 круг
8. Эстебан Окон (Renault) +1 круг
9. Даниэль Риккиардо (Renault) +1 круг
10. Себастьян Феттель (Ferrari) +1 круг
11. Кими Райкконен (Alfa Romeo) +1 круг
12. Алекс Албон (Red Bull) +1 круг
13. Ландо Норрис (McLaren) +1 круг
14. Джордж Расселл (Williams) +1 круг
15. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) +1 круг
16. Ромен Грожан (Haas) +1 круг
17. Кевин Магнуссен (Haas) +1 круг
18. Николас Латифи (Williams) +2 круга
19. Даниил Квят (Alpha Tauri) +2 круга
Сошел:
20. Ланс Стролл (Racing Point)