Хэмильтон выиграл Гран При Португалии, побив рекорд Шумахера. Квят – последний

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Шестикратный и действующий чемпион мира Льюис Хэмильтон установил новый рекорд в Формуле 1, выиграв Гран При Португалии. Эта победа стала для британца 92-й в карьере, что позволило ему опередить по этому показателю легендарного Михаэля Шумахера. Гонщик Mercedes опередил в очной борьбе на трассе своего партнера по Mercedes Вальтери Боттаса. Тройку замкнул Макс Ферстаппен на Red Bull.

Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят финишировал на 19-й позиции. Его партнер по команде Пьер Гасли заверил Гран При Портимао пятым.

Формула 1. Результаты Гран При Португалии

1. Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 66 кругов

2. Вальтери Боттас («Мерседес») +25,592

3. Макс Ферстаппен (Red Bull) +34,508

4. Шарль Леклер (Ferrari) +1.05,312

5. Пьер Гасли (Alpha Tauri) +1 круг

6. Карлос Сайнс (McLaren) +1 круг

7. Серхио Перес (Racing Point) +1 круг

8. Эстебан Окон (Renault) +1 круг

9. Даниэль Риккиардо (Renault) +1 круг

10. Себастьян Феттель (Ferrari) +1 круг

11. Кими Райкконен (Alfa Romeo) +1 круг

12. Алекс Албон (Red Bull) +1 круг

13. Ландо Норрис (McLaren) +1 круг

14. Джордж Расселл (Williams) +1 круг

15. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) +1 круг

16. Ромен Грожан (Haas) +1 круг

17. Кевин Магнуссен (Haas) +1 круг

18. Николас Латифи (Williams) +2 круга

19. Даниил Квят (Alpha Tauri) +2 круга

Сошел:

20. Ланс Стролл (Racing Point)