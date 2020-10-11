Шестикратный чемпион мира Льюис Хэмильтон одержал 91-ю победу в карьере, выиграв Гран При Айфеля, что позволило ему сравняться по этому показателю с Михаэлем Шумахером. На второй позиции финишировал Макс Ферстаппен на Red Bull. Тройку замкнул Даниэль Риккиардо, принесший Renault первый подиум с 2011 года.
Российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят пересек линию финиша на трассе Нюрбургринг в Германии на последней, 15-й позиции.
Формула 1. Результаты Гран При Айфеля
1. Льюис Хэмильтон (Mercedes) – 60 кругов
2. Макс Ферстаппен (Red Bull) +4,470
3. Даниэль Риккиардо (Renault) +14,613
4. Серхио Перес (Racing Point) +16,070
5. Карлос Сайнс (McLaren) +21,905
6. Пьер Гасли (Alpha Tauri) +22,766
7. Шарль Леклер (Ferrari) +30,814
8. Нико Хюлкенберг (Racing Point) +32,596
9. Роман Грожан (Haas) +39,081
10. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) +40,035
11. Себастьян Феттель (Ferrari) +40,810
12. Кими Райкконен (Alfa Romeo) +41,476
13. Кевин Магнуссен (Haas) +49,585
14. Николас Латифи (Williams) +54,449
15. Даниил Квят (Alpha Tauri) +55,588
Сошли с дистанции:
Ландо Норрис (McLaren)
Алекс Албон (Red Bull)
Эстебан Окон (Renault)
Вальтери Боттас (Mercedes)
Джордж Расселл (Williams)