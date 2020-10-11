Фото: Mercedes

Шестикратный чемпион мира Льюис Хэмильтон одержал 91-ю победу в карьере, выиграв Гран При Айфеля, что позволило ему сравняться по этому показателю с Михаэлем Шумахером. На второй позиции финишировал Макс Ферстаппен на Red Bull. Тройку замкнул Даниэль Риккиардо, принесший Renault первый подиум с 2011 года.

Российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят пересек линию финиша на трассе Нюрбургринг в Германии на последней, 15-й позиции.

Формула 1. Результаты Гран При Айфеля

1. Льюис Хэмильтон (Mercedes) – 60 кругов

2. Макс Ферстаппен (Red Bull) +4,470

3. Даниэль Риккиардо (Renault) +14,613

4. Серхио Перес (Racing Point) +16,070

5. Карлос Сайнс (McLaren) +21,905

6. Пьер Гасли (Alpha Tauri) +22,766

7. Шарль Леклер (Ferrari) +30,814

8. Нико Хюлкенберг (Racing Point) +32,596

9. Роман Грожан (Haas) +39,081

10. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) +40,035

11. Себастьян Феттель (Ferrari) +40,810

12. Кими Райкконен (Alfa Romeo) +41,476

13. Кевин Магнуссен (Haas) +49,585

14. Николас Латифи (Williams) +54,449

15. Даниил Квят (Alpha Tauri) +55,588

Сошли с дистанции:

Ландо Норрис (McLaren)

Алекс Албон (Red Bull)

Эстебан Окон (Renault)

Вальтери Боттас (Mercedes)

Джордж Расселл (Williams)