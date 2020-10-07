Гибрид McLaren выйдет в 2021 году

Фото: McLaren

Премиальный производитель рассказал о своём новом гибридном гиперкаре, который выйдет в продажу уже в новом году.

В настоящий момент автомобиль High-Performance Hybrid проходит заключительные испытания. Примечательно, что двухдверка займёт место в бюджетной линейке фирмы. В основе машины будет положена новая архитектура MCLA. За движение будет отвечать гибридная силовая установка, которая состоит из электрического мотора и бензинового агрегата. Какую отдачу будет иметь спорткар, пока неясно.

Эксперты отмечают, что новинка станет первым серийным гибридом. А это значит, что автомобиль поступит в серийную продажу. Ведь актуальный Speedtail, к примеру, вышел тиражом всего в 106 единиц, тогда как его предшественник модели Р1 был выпущен в количестве 375 экземпляров.