Электрокары Polestar начали быстро ломаться

Фото: Polestar

Европейские покупатели столкнулись с неожиданной проблемой: новые электрокары модели Polestar 2 стали ломаться сразу после покупки.

В общей сложности зарегистрировано больше 30 инцидентов. У всех сложилась одинаковая ситуация. Проехав несколько сотен километров, система электрокара выдавала оповещение о произошедшем сбое, после чего переставала реагировать на любые манипуляции. Владельцам ничего не оставалось, как грузить свои машины на эвакуаторы и отправлять в сервисные центры.

Представители компании отметили, что пока не разобрались с причиной такого поведения машин. Одна из вероятных версий – проблема с бортовым тяговым аккумулятором. Если это так, бренду придётся запустить кампанию по отзыву транспортных средств.