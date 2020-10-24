Другой Кia Rio обновился, получив спорт-пакет

Фото: Kia

В Европе хэтчбек Kia Rio пережил обновление еще в мае этого года, а затем, в сентябре, до России добрался реформенный седан. Теперь пришло время американской версии этой модели, которую продают не только в США, но и в Мексике и Канаде.

Как и обновленный Rio, доступный в «Старом Свете», американские версии обзавелись подретушированным передним бампером, объединенные зауженной перемычкой. Кроме того, как хэтчбек, так и седан получили версию «под спорт» под названием S Pack. Такие машины отличаются от обычных Rio наличием более агрессивных бамперов, массивными черными вставками над противотуманками, боковыми юбками, спойлером на корме и 17-дюймовыми колесами.

В салоне перемен нового Rio по сравнению с дореформенным оказалось мало. Появился 8-дюймовый дисплей мультимедийной системы (раньше был 7-дюймовым), 4,2-дюймовый экран в приборной панели. Информационно-развлекательная система теперь поддерживает беспроводное подключение Apple CarPlay и Android Auto. В версии S Pack интерьер украшен синими вставками и алюминиевыми накладками на педалях.

Моторная линейка американского хэтчбека и седана осталась без изменений – варианты в обоих кузовах продают с 1,6-литровым бензиновым MPI на 121 лошадиную силу, пару которому составляет 6-скоростная МКП или автоматическая трансмиссия.

Ценник на обновленный Rio в Мексике стартует от 243 тысяч 900 песо или 890 тысяч рублей по текущему курсу. За версию Rio S Pack просят минимум 341 тысячу 900 песо или 1 миллион 248 тысяч рублей.