Changan Hunter появится в России с опозданием

Фото: Changan

Недавно появились сведения о том, что китайская компания зарегистрировала новый товарный знак в РФ для автомобиля Changan Hunter. Однако выхода новинки на рынок придётся ещё немного подождать.

Автомобиль будет представлять собой просторный пикап, который должен получить три силовые установки, две из которых будут работать на тяжёлом топливе. Хотя, пока что в продаже других стран присутствует только одна дизельная версия с мотором на 1.9 литра, форсированном до полутора сотен лошадиных сил.

Официальные представители бренда отметили, что вынуждено откладывают премьеру авто в России из-за «рыночной ситуации». Но что именно они имели в виду под этим понятием, неясно.

Напомним, что на отечественном рынке сейчас продаётся 4 кроссовера бренда. Также ожидается появление CS75 Plus и Uni-T.