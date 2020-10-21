Bugatti показала изображение нового авто

Фото: Bugatti

Совсем скоро премиальный производитель приведёт мировую презентацию нового автомобиля. Естественно, она будет проходить в формате онлайн, но это не повлияло на разыгравшийся ажиотаж вокруг новинки.

Так, сообщается, что Bugatti готовится представить штучный гиперкар, который будет предназначен для трековой езды. Если верить инсайдерам, машина была построена специально для одного из клиентов бренда. Авто получит оригинальный кузов, а дизайн будет во многом перекликаться с решениями, выбранными для Vision Le Mans.

Вероятнее всего гиперкар получит силовую установку с мощностью в 1 600 лошадиных сил, в основе которой будет положен восьмилитровый мотор. А пока что в сети засветилось только одно изображение, которое спровоцировало ещё больше догадок по поводу выхода нового авто.