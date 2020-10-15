Audi отметила 40-летие quattro новой версией авто

Фото: Audi

Немецкая компания начала использовать технологию полного привода quattro сорок лет назад. И, чтобы отпраздновать юбилей, было решено выпустить ограниченную партию необычных Audi TT RS.

Автомобиль будет работать за счёт пятицилиндрового мотора с рабочим объёмом в 2.5 литра, который имеет мощность в 400 лошадиных сил. Он сочетается с коробкой роботизированного тира и полным приводом. До первой сотни с места машина может разогнаться всего за 3.7 секунды.

Особенностью юбилейного авто станет кузов оригинального белого цвета Alpine, который намекает на трековые модели бренда. В экстерьере используется много наклеек, подчёркивающих эксклюзивность автомобилей. Бал установлен особый обвес, состоящий из карбоновой отделки отверстия для вентиляции на капоте, нескольких вставок фартука и сплиттера. В салоне выдержана тёмная колористическая гамма.

Спецверсия Audi TT RS появится в продаже только на рынке Германии по цене от 10 миллионов 400 тысяч рублей.