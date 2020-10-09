Acura показала салон нового MDX

Фото: Acura

Паркетник в новой генерации получил не только внешние, но и внутренние изменения. Напомним, что его главной особенностью станет расширение гаммы силовых агрегатов новыми двухлитровыми и трёхлитровыми турбированными моторами.

Премьера новинки от Acura состоится уже через 5 дней. Тем временем в сети появились изображения роскошного салона кроссовера. Центральный дисплей получит диагональ в 10.2 дюйма. Для него на передней панели располагается специальная ниша. Блок управления климатической системой получит механические кнопки. А вот приборная доска в кроссовере будет виртуального типа.

В салоне будут установлены спортивные сидения с функцией массажа. Кожаная обивка с шикарной перфорацией великолепно сочетается с двойной прострочкой. Переднюю панель украсили элементами из натурального дерева. Доступна встроенная светодиодная подсветка.