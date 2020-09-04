Volkswagen продемонстрировал салон электрического ID.4

Фото: Volkswagen

Немецкая торговая марка опубликовала новый тизер, на котором представлен интерьер первого электрического кроссовера бренда. Напомним, что презентация автомобиля ID.4 состоится уже в конце этого месяца. Главной особенностью интерьера, как и сообщалось ранее, является умная подсветка.

Салон выполнен в светло-серых тонах. Представители бренда отметили, что специально сократили к минимуму любые дизайнерские изыски на передней панели для того, чтобы сформировать иллюзию свободного пространства. Из особенностей можно отметить изогнутые вставки на передней панели, а также вытянутую модификацию дефлекторов воздуховодов.

В базовую модификацию будет входить панорамная крыша. А вот нашумевшая умная подсветка с тридцатью колористическими решениями будет доступна только за отдельную плату. Примечательно, что она с помощью цвета будет подавать различные сигналы, в частности о блокировке дверей либо же о возможности сменить полосу движения в соответствии с показателями навигационной системы.