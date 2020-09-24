В сети обнаружены изображения неизвестного автомобиля Jaguar

Фото: Jaguar

Сегодня в интернете появились изображения нового концепта модели Jaguar.

Инсайдеры сообщают, что вероятнее всего речь идёт о модели XJ220, ведь ранее уже ходили слухи о возрождении этой машины. Примечательно, что данные фото были также опубликованы и в патентных ведомствах Поднебесной и Европейского Союза.

Напомним, что XJ220 впервые сошёл с конвейера 28 лет назад. Тогда он работал за счёт мотора с рабочим объёмом в 3.5 литра, мощность которого доходит до 550 лошадиных сил. Двигатель сочетается с механической коробкой передач на 5 ступеней. До первой сотни ретро-купе разгонялось за 3.7 секунды. Примечательно, что для того времени это были действительно фантастические характеристики.

Некоторые эксперты полагают, что новые изображения – это не что иное, как серийное решение концепта С-Х75. В самой же компании пока не спешат рассекречивать информацию.