В России будут выпускать новый электрокар

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Один из инжиниринговых центров Северной столицы Российской Федерации сообщил о скором запуске в серийное производство электрокаров под названием CML Car.

Если планы компании CompMechLab будут реализованы в соответствии с поставленными сроками, то конвейер будет запущен уже до конца 2020 года. Однако первое время электрокары будут продаваться не на домашнем рынке, а на рынке Старого Света. Причиной такого решения является недостаточно развитая инфраструктура Российской Федерации, не позволяющая активно продавать экологические транспортные средства.

В настоящий момент фирма занимается выпуском промышленного образца и оттачивает все технологии. На разработку автомобиля ушло около 2 лет. Машина успешно справилась со всеми испытаниями.

Впервые макет электрокара был продемонстрирован президенту РФ 2 года назад. Тогда отечественные разработчики заявили, что их электромобиль станет более энергоэффективным и мощным по сравнению с зарубежными аналогами. Но технические характеристики новинки держатся в тайне. Известно лишь, что машина станет небольшим городским кроссовером, кузов которого будет изготовлен из титана в сочетании с алюминием и карбоновыми элементами.