В Пекине представили новый Haval H2

Фото: Haval

В рамках дня-открытия автомобильной выставки в Пекине (Beijing Auto Show-2020) состоялся официальный дебют нового поколения кроссовера Haval H2. «Паркетник», покинувший российский авторынок в этом году, может вернуться совершенно непохожим на предшественника.

Новая генерация субкомпактного кроссовера Haval построена на платформе Great Wall Lemon Platform. Визуально новый H2 сильно схож с прототипом Concept H, представленном в феврале на AutoExpo в Дели. Передняя часть кузова обзавелась такой же оптикой и светодиодными вертикальными полосами под ними, как у концепта, формирующими почти треугольные формы.

Фото: Haval

Технические характеристики нового Haval H2 пока не объявлены. По информации китайского портала «Autohomecar», под капот новинки установят 1,5-литровый 150-сильный турбомотор с индексом GW4G15F, связку которому составит 6-ступенчатая МКПП или 7-диапазонный «робот» с двойным сцеплением. Привод – только передний.