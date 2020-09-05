Тюнеры доработали дешевый кроссовер Toyota Yaris Cross

Не успел японский автопроизводитель представить абсолютно новый кроссовер Toyota Yaris Cross, как Modellista, известная своими тюнинг проектами, подготовила для «паркетника» стильный пакет доработок в области дизайна.

Ателье выложило в Сеть компьютерные изображения Yaris Cross, облаченного в тюнинг-пакет. Визуально внесенные в экстерьер и интерьер нового «паркетника» можно назвать традиционными, но не лишенными японского шарма.

В салоне тюнеры избавились от хромированных элементов, внеся в интерьер красные акценты, установив дополнительную подсветку центральной консоли и уникальные накладки на пороги. Пол в багажнике выполнен из дерева.

Новая окантовка решетки радиатора сочетается с молдингами колесных арок, выполненными в цвет кузова, а удлиненная передняя губа, новые боковые юбки, черные корпуса боковых зеркал и спортивный спойлер на крыше завершают образ.

Напомним, накануне Daily-Motor.Ru рассказывал о том, что новый кроссовер Toyota пользуется ажиотажным спросом на японском авторынке, где цены на него стартуют с отметки в 1 миллион 798 тысяч йен или 1 миллион 275 тысяч рублей по текущему курсу.