Фото: Toyota

Легендарный 150-й Land Cruiser Prado остаётся на конвейере Toyota уже 11 лет. Последний рестайлинг внедорожник пережил в 2017 году, а в 2020-м японцы решились на его легкую модернизацию.

Так, как стало известно Daily-Motor.ru, в линейке «Прадо» появился новый мощный 2,8-литровый дизельный агрегат, который уже устанавливают на модели Hilux и Fortuner. Возросшая отдача со 177 до 204 лошадиных сил, а также выросший на 50 Нм крутящий момент позволяют Prado с этим мотором разгоняться до первой «сотни» за 9,9-секунды вместо 12,7-секунды.

Перемены в LC Prado произошли не только под капотом, но и в интерьере, где появилась другая мультимедийная система с более отзывчивым сенсорным дисплеем, новым интерфейсом и поддержкой современных систем Apple CarPlay и Android Auto. Модернизации подверглась и система автоматического торможения, которая теперь умеет распознавать пешеходов в темное время суток.

В продажу в России такие Land Cruiser Prado поступят уже скоро – примерно через несколько недель. Цены пока держатся в секрете.