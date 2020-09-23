Tesla готовит новые электрокары

Вчера вечером владелец компании Tesla рассекретил свои планы на ближайшее время.
Главной новостью стало то, что производитель готовится выпустить на рынок сразу два электрифицированных транспортных средства, которые будут стоить в среднем 1.9 миллиона рублей. И это при том, что сейчас самая доступная версия электрокара обходится как минимум на треть дороже.
Илон Маск утверждает, что ему крайне важно сделать электрокары более доступными, чтобы расширить потенциальную аудиторию и получить возможность быстрее и успешнее развиваться на рынке. Пересмотра ценовой политики удалось добиться за счёт оптимизации аккумуляторных блоков. Ведь именно из-за этого элемента «зелёные» машины так дорого стоят.
Также бизнесмен сообщил, что одна из новинок получит усовершенствованную систему автопилотирования. Машина сможет ездить без вмешательства водителя.
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