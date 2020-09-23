Tesla готовит новые электрокары

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Вчера вечером владелец компании Tesla рассекретил свои планы на ближайшее время.

Главной новостью стало то, что производитель готовится выпустить на рынок сразу два электрифицированных транспортных средства, которые будут стоить в среднем 1.9 миллиона рублей. И это при том, что сейчас самая доступная версия электрокара обходится как минимум на треть дороже.

Илон Маск утверждает, что ему крайне важно сделать электрокары более доступными, чтобы расширить потенциальную аудиторию и получить возможность быстрее и успешнее развиваться на рынке. Пересмотра ценовой политики удалось добиться за счёт оптимизации аккумуляторных блоков. Ведь именно из-за этого элемента «зелёные» машины так дорого стоят.

Также бизнесмен сообщил, что одна из новинок получит усовершенствованную систему автопилотирования. Машина сможет ездить без вмешательства водителя.