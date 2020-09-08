Subaru Forester получит новый турбомотор 1.8

Фото: Subaru

Компания Subaru готовится к обновлению своей самой популярной модели в линейке – кроссовера Forester. Как стало известно Daily-Motor.Ru, первым рынком для реформенного «Форестера» станет США, где такой автомобиль появится уже в октябре этого года.

Как сообщает японский портал «BestCarWeb» со ссылкой на собственные источники, новый Forester 2021 модельного года оснастят 1,8-литровым оппозитным турбированным 4-цилиндровым двигателем мощностью 176 лошадиных сил (300 Нм). Новый силовой агрегат придет на смену 2,5-литровому мотору, выдающему 185 лошадиных сил (239 Нм).

При этом гибридная версия Forester Boxer останется без изменений, сохранив 2-литровый «атмосферник», работающий в паре с электромотором.

Во всех вариантах новый Forester уже в базе будет комплектоваться бесступенчатой автоматической трансмиссией CVT и системой фирменного полного привода.

Никаких других серьезных изменений в самом популярном кроссовере Subaru – не ожидается. Презентация новинки состоится в Японии 22 октября.