Современный ультрабюджетник «Ока-2021» показали на рендерах

Фото: “Инфореактор”

Как известно, «АвтоВАЗ» пока не планирует расширять свою модельную линейку компактным городским автомобилем. Об этом руководство отечественного автогиганта твердит последние несколько лет на фоне слухов о скором возрождении «Оки». Но это не мешает независимым дизайнерам демонстрировать собственное видение такого автомобиля.

На этот раз отметился казанский художник Александр Шторм, снискавший известность в 2017 году публикацией рендеров современной «Волги», о которых написали даже зарубежные автомобильные СМИ.

Дизайнер совместно с порталом «Инфореактор» показал, как мог бы выглядеть ультрабюджетный ситикар, если бы вернулся в модельную линейку Lada.

Фото: “Инфореактор”

Судя по опубликованным изображениям, современной «Оке» посчастливилось обзавестись частью решений в дизайне от американского кроссовера Jeep Renegade. Фирменного Х-образного стиля в экстерьере автомобилю по какой-то причине не завезли. Учитывая, что «АвтоВАЗ» в последние годы стремится подогнать под него все свои модели, это весьма странно. Не менее забавно выглядит и отсутсвие у ситикара дверей, что фактически превращает его в гольф-кар.

По задумке автора изображений, современная «Ока» могла бы стать неплохим автомобилем для курьеров и доставщиков еды. Вот только, судя по отсутствию дверей, ездить на ней можно было бы только на юге.