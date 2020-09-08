Skoda Enyaq GT засветилась на тестировании

Фото: Skoda

В сети появились новые шпионские фотоснимки электрического автомобиля от Skoda.

Примечательно, что производитель не пожалел для тестируемого образца камуфляжной плёнки, потому что по снимкам практически невозможно определить стилистические особенности нового транспортного средства. Через тяжёлую маскировку пробиваются зауженные фары передней светотехники, а также нижняя часть решётки радиатора, форму которой всё равно не удаётся установить.

На фотографии хорошо видна панорамная крыша. Однако пока неясно, будет ли опция входить в базовую комплектацию. В отличие от недавно представленного электрокара от Skoda, тестируемая модель получила закруглённую крышу, которая очень плавно перетекает в дверцу багажника.

Несмотря на то, что нет никакого подтверждения, что на снимке действительно Enyaq GT, инсайдеры в этом не сомневаются, указывая, что, вероятнее всего, премьера кросс-купе состоится уже до конца текущего года.