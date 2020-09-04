Самая дорогая версия Lada Largus вышла в продажу

Фото: Lada

Компания «АвтоВАЗ» объявила о начале продаж в России спецверсии модели Lada Largus Cross Quest. Автомобиль отличается от обычного «Ларгуса» контрастными элементами дизайна и широким набором дополнительных опций.

Новая спецверсия получила название Quest и выделяется среди других наличием новых передних сидений, улучшенной шумоизоляцией салона, другим дизайном 16-дюймовых колесных дисков, корпусами зеркал, выкрашенными в цвет черный глянец, а также наличием шильдиков «Quest» на спинках сидений и дверце багажного отделения. Кроме того, в арсенал автомобиля вошли камера заднего вида и продвинутый мультимедийный комплекс.

Как и все «Ларгусы», спецверсия Largus Cross Quest комплектуется 1,6-литровым атмосферником мощностью 106 лошадиных сил, связку которому составляет 5-ступенчатая “механика”.

Цены на Lada Largus Cross Quest в 5-местном исполнении начинаются от 841 тысячи 900 рублей, а за 7-местное исполнение автомобиля просят 864 тысячи 900 рублей, что несколько ниже, чем изначально предполагалось.