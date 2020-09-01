Российский Zetta снова «засветился» в сети

Фото: Zetta

В официальном профиле торговой марки Zetta в Инстаграм появилось ещё несколько новых фотографий и даже видеоролик, иллюстрирующий особенности будущего электрокара. Сообщается, что новинка находится на предсерийном этапе. При этом она во многом отличается от прототипа, показанного ранее.

Так, отечественный экологичный транспорт получит высоко расположенную головную оптику, а также задние огни в виде бумеранга. В отличие от концепт-кара, авто лишилось молдингов из неокрашенного пластика.

Примечательно, что в сети сейчас можно найти сразу два варианта внешнего вида электрокара. И оба экстерьера запатентованы. Вероятнее всего фирма просто пытается отследить мнение аудитории, чтобы старт продаж электрокара был успешен с первого дня.

Сборка новых машин будет запущена на конвейере завода в Тольятти уже в конце текущего года. Изначально предполагалось, что машина будет продаваться по цене от 450 тысяч рублей. Но производитель подтвердил, что электрокар будет стоить минимум на 100 тысяч дороже. А в базовой версии ценник и вовсе доберётся до показателя в 750 тысяч рублей.