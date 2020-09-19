Российский завод Hyundai отмечает 10-летний юбилей

Фото: Hyundai

Российское предприятие Hyundai Motor отмечает 10-летний юбилей. За этот период с конвейера завода сошло более 2 миллионов автомобилей корейской марки.

Решение о строительстве собственного завода Hyundai было принято в конце 2007 года, а работы по возведению предприятия, расположенного в Санкт-Петербурге, стартовали летом 2008 года. В мае 2010 года была запущена штамповочная линия, а 21 сентября состоялась торжественная церемония открытия завода.

Фото: Hyundai

Изначально планировалось, что предприятие Hyundai Motor будет выпускать до 100 тысяч машин в год, однако высокий спрос на автомобили марки заставил увеличить производительность завода в два раза. Сейчас петербургский завод выпускает более 200 тысяч автомобилей в год, являясь вторым крупнейшим автопроизводителем в стране.

Фото: Hyundai

В настоящее время с конвейера предприятия «Хэндэ Мотор Мануфактуринг Рус» сходят три модели: Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio. Ежедневный объем выпуска таких машин составляет более 980 экземпляров.