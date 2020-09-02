Российские Volvo отправили в ремонт

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Отечественное представительство шведской торговой марки сообщило о старте кампании по отзыву транспортных средств, которые продавались в России начиная с 2014 года в течение 3 лет.

В общей сложности под отзыв попадает 252 автомобиля, включая V40 и V60 в модификации Cross Country, а также XC60, XC70 и S80. Как оказалось причиной старта кампании по отзыву является риск образования воздушной пробки в процессе заполнения системы антифризом. Это может повлечь за собой различные неполадки с силовым агрегатом, а также привести к предельному перегреву отдельных его компонентов.

Дилеры сообщают, что техобслуживание в сервисных центрах будет проводиться абсолютно бесплатно. Ознакомиться с конкретным перечнем ВИН-номеров автомобилей, которые попадают под акцию, можно на сайте Росстандарта.