Российские Infiniti попали под отзыв

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Представители японской марки сообщили о запуске новой кампании по отзыву на территории Российской Федерации. Она затронет около 4 тысяч транспортных средств.

Аналогичная информация уже опубликована на сайте профильного российского ведомства. Под отзыв попадают машины, которые продавали в течение четырёх лет, начиная с 2009 года. В автомобилях обнаружена проблема с водительским эйрбегом. Ввиду неравномерного распределения взрывчатого вещества в генераторе, в случае срабатывания подушки может возникнуть высокое давление, что приведет к разрыву всего механизма.

В настоящий момент дилеры пытаются связаться со всеми покупателями указанных машин, чтобы сообщить о необходимости отправиться в сервисный центр. Ведь в случае возникновения ДТП, подушка безопасности не только не сможет защитить водителя, но и может стать дополнительным источником травм.