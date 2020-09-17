Renault тестирует 7-местный кроссовер, который заменит Largus

Фото: Motor.es

На тестовые испытания выехал новый доступный 7-местный кроссовер Renault, который будут продавать под брендом Dacia. Ожидается, что именно он выступит в качестве сменщика универсала Dacia Logan, известного на российском авторынке под именем Lada Largus.

Накануне в Сеть утекли первые шпионские фотографии прототипа. Снимки опубликовали журналисты испанского автомобильного портала «motor.es“.

По информации издания, тестовый прототип пока проходит под внутризаводским индексом RJI. Автомобиль будет построен на упрощенной платформе CMF-B. Эта же «тележка» легла в основу новых Logan и Sandero. Длина кроссовера составит около 4500 мм. Ожидаемая посадочная формула будет организована по классической схеме 2+3+2.

В моторную гамму новой модели Dacia должны войти 1- и 1,3-литровый бензиновые турбомоторы, а также 1,5-литровый «дизель». Кроме них автомобиль предложат покупателям в гибридной версии на базе 1,6-литрового «атмосферника».

Дебют нового 7-местного кроссовера Dacia запланирован на весну 2021 года. В продажу автомобиль поступит ближе к концу следующего года.