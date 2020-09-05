Renault показала светодиодную оптику нового Sandero

Пресс-служба компании Renault Group опубликовала на своих страницах в социальных сетях видеотизер нового поколения хэтчбека Sandero. Презентация новинки состоится уже совсем скоро – 7 сентября.

На выложенном видеоролике показаны изображения передней и задней оптики нового Sandero вместе с некоторыми элементами бампера. На первом снимке, судя по всему, представлена кросс-версия Stepway, которая получит светодиодные элементы головных фар, круглые противотуманный фонари и рельефный капот. На фото также можно заметить обвес из неокрашеного пластика.

Второй снимок демонстрирует задние фонари обычного Sandero, которые, вопреки ожиданиям, не обзавелись светодиодными элементами. Но тизере можно заметить, что стандартный хэтчбек получит более узкие задние стойки, чем актуальная генерация этой модели. За счет этого решения обзор назад в новинке должен стать лучше.

Ранее на этой неделе Daily-Motor.Ru сообщал о скором появлении в продаже всех трех популярных бюджетников: Logan, Sandero и Sandero Stepway. Автомобили спроектируют на новой модульной платформе CMF-B, известной по моделям Renault Clio и Nissan Micra. В моторную гамму новинок войдут 3-цилиндровые атмосферные двигатели.