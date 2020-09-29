Раскрыты особенности Genesis GV70

Фото: Genesis

Премиальный суббренд южнокорейского производителя опубликовал официальные фотографии своего второго паркетника модели GV70.

Несмотря на то, что машина покрыта камуфляжной плёнкой, экспертам удалось определить основные отличительные особенности версии. Новинка получила крупную радиаторную решётку пятиугольной формы, которая элегантно сочетается с горизонтальной оптикой.

Под капотом автомобиля будет работать бензиновый мотор с ёмкостью в 2,5 литра, мощностью в 304 лошадиные силы. Топовый вариант получит мотор на 3,5 литра с мощностью в 380 лошадиных сил. Для ценителей дизельных агрегатов будет представлен мотор на 2.2 литра, мощностью в 210 лошадиных сил.

Если верить компании-производителю, новый кроссовер практически готов к постановке на конвейер. Следом же за паркетником в продажу выйдет универсал G70.