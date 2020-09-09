Раскрыты характеристики нового суперкара Maserati

Фото: Maserati

Премиальный производитель опубликовал первые официальные снимки своего очередного суперкара.

Так, флагман модели МС20 станет прямым наследником модели МС12. Кузов автомобиля изготовлен из композитного материала в сочетании с алюминием. За счёт такого решения удалось значительно снизить массу транспортного средства.

Особой изюминкой автомобиля является необычная модификация дверей, которые получили название «крылья бабочки». В салоне преобладает премиальная отделка, включая кожу алькантары. На передней панели располагается виртуальная приборная доска, а также монитор для управления системой мультимедиа.

Под капотом суперкара располагается трёхлитровый мотор с двумя турбинами с мощностью в 630 лошадиных сил. Он позволяет до первой сотни добраться всего за 2.9 секунды. Помимо этого, авто будут продаваться с электрифицированной силовой установкой, запаса хода которой хватит на 380 километров.