Продажи Lada в ЕС упали на 58 процентов

Фото: Lada

Сегодня поступила официальная информация о том, что в прошлом месяце продажи отечественных автомобилей Lada на рынке Старого света сократились на 58 процентов. В общей сложности в августе было продано всего 382 экземпляра машин.

Если говорить в годовом отношении, то продажи бренда в Европе сократились почти на 53 процента. С начала 2020 года отечественному производителю удалось продать в европейских странах всего чуть более 1.7 тысячи машин.

Напомним, что в начале лета стало ясно, что Lada прекращает поставки своей продукции в Европу. Причиной тому стало очередное ужесточение экологических норм. Российская фирма решила, что модернизировать машины под новые требования ЕС нерационально.

Что касается динамики продаж Lada на домашнем рынке, то ситуация остаётся относительно стабильной. Самой популярной моделью фирмы является Lada 2107. Таких машин в стране уже более 1 миллиона 600 тысяч.