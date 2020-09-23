Фото: Opel

Новая генерация принесла популярному автомобилю полную электрификацию, а также обновлённый ценник.

Впервые информация о внешнем виде кроссовера появилась ещё в начале лета этого года. Примечательно, что стилистические решения во многом отличаются от первой генерации транспортного средства. Сам производитель Opel сообщил, что все дизайнерские особенности этого паркетника отображают будущее развитие бренда.

Так, новинку отличает оригинальная хромированная окантовка на передней части, которая соединяет в единую панель светотехнику и радиаторную решётку. Помимо этого, кроссоверу достанется необычная и яркая двухцветная расцветка кузова. Салон выполнен в минималистичном стиле. В центре передней панели располагается широкоформатный экран на 7 или 10 дюймов для управления системой мультимедиа. Цифровой приборной доске достался монитор с диагональю в 12 дюймов.

В базовую комплектацию войдет функция беспроводной зарядки, круиз-контроль, светодиодные фары матричного типа, а также несколько полезных ассистентов для водителя. Что касается технических характеристик, то под капотом автомобиля могут быть установлены бензиновые моторы с мощностью в 100 или 130 лошадиных сил. Альтернативой является дизельный полуторалитровый агрегат, форсированный до 110 лошадиных сил.

В серии также появится электрифицированный вариант с двигателем на 136 лошадиных сил и батарей на 50 кВт в час, чего хватит на преодоление 324 километров пути. Стоимость новинок пока держится в тайне.