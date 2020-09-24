Porsche Taycan бьёт рекорды популярности

Фото: Porsche

Одно из аналитических агентств Европейского Союза опубликовало данные относительно реализации транспортных средств премиального производителя в этом году. Как оказалось, у бренда Porsche самой востребованной моделью стал электрифицированный Taycan. Примечательно, что модель смогла обойти по популярности даже 911.

Отмечается, что в последний летний месяц количество продаж Panamera уменьшилось по сравнению с прошлым годом. Всего было реализовано менее трёх сотен экземпляров. И это связано с тем, что аудитория смогла по достоинству оценить новый электрокар Taycan. Ведь в августе экологичный транспорт разошёлся тиражом в 1 тысячу 183 единицы и заслужил звание абсолютного бестселлера в ЕС.

Что касается отечественного рынка, то дилерам бренда удалось продать около 800 авто в конце лета. И это на 51 процент больше, чем результаты августа прошлого года. Модель Taycan продаётся по цене от 10 миллионов 600 тысяч рублей.