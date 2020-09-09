Опубликовано первое официальное изображение Infiniti QX60

Торговая марка Infiniti в скором времени представит общественности новый концепт модели QX60 Monograph. Премьера состоится уже через 2 недели. Тем временем, чтобы подогреть интерес аудитории, фирма решила опубликовать первый тизер.
Ранее сообщалось, что новый шоу-кар станет олицетворением основных дизайнерских идей бренда, которые будут использоваться в будущем. К сожалению, на первом изображении разобрать подробности нового автомобиля крайне сложно, так как частично видна только передняя часть кузова.
В частности, передняя светотехника получила зауженную модификацию, а логотип торговой марки подсвечивается диодами. Примечательно, что концепту достались обычные зеркала заднего вида, а не камеры, как это модно среди других компаний.
Напомним, что актуальная модель QX60 продаётся на отечественном рынке с двигателями V6, рабочий объём которых составляет 3.5 литра, а мощность доходит до 283 лошадиных сил. Цены на авто стартуют от 3 миллионов 400 тысяч рублей.
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