Объявлены российские цены на Chery Tiggo 7 Pro

Фото: Chery

На отечественном рынке вскоре появится новый автомобиль модели Chery Tiggo 7 Pro. Новинка будет продаваться в 3-х комплектациях по цене от 1 миллиона 490 тысяч 900 рублей до 1 миллиона 649 тысяч 900 рублей.

От базового автомобиля новая версия отличается удлинённым кузовом и увеличенной колёсной базой. Под капотом будет работать полуторалитровый турбированный мотор с мощностью в 147 лошадиных сил. Он сочетается с вариатором. Кроссоверу доступен только передний привод. До первой сотни в такой комплектации паркетник доберётся за 9.8 секунды. Максимальная скорость движения составляет 186 километров в час.

В базовую версию будут входить светодиодные фонари, датчик света, система мультимедиа с тачскрином на 10.25 дюйма. Помимо этого, будет установлен экран на 9 дюймов для управления системой климат-контроля. Кроссовер также получит кондиционер, камеру заднего обзора, функцию запуска мотора кнопкой, 2 подушки безопасности и диски на 17 дюймов.