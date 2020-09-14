Объявлены цены на российский Kia Rio

Фото: Kia

Отечественное представительство торговой марки KIA рассекретило ценник рестайлинговой модификации автомобиля Rio. Цены в прайс-листе стартуют от 814 тысяч 900 рублей. Таким образом, стоимость машин выросла на 5 тысяч рублей.

Особенностью рестайлингового автомобиля стало оформление передней части кузова. В частности, появилась новая радиаторная решётка, светотехника, появился фальшивый диффузор. На выхлопных патрубках красуются насадки в виде трапеции.

В продажу автомобиль поступит с двумя силовыми агрегатами атмосферного типа. Первый получит рабочий объём в 1,4 литра с мощностью в 100 лошадиных сил. Второй будет иметь объём в 1.6 литра и будет форсирован до 122 лошадиных сил. Моторы сочетаются с механической коробкой передач или же с аналогичным «автоматом».