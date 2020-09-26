Новый седан Great Wall Futurist скопировал дизайн «Волги»

Фото: Great Wall

В рамках автомобильной выставки в Пекине (Beijing Auto Show-2020) компания Great Wall представит концепт нового седана Futurist. Автомобиль примечателен тем, что его дизайн выполнен в ретро-стиле и в профиль сильно напоминает внешний облик легендарной «Волги».

Great Wall выложил в Сеть первые рендеры и эскизы новинки, судя по которым автомобиль получит защитные накладки по периметру кузова, многоспицевые колесные диски и корму, скопированную с ГАЗ-3110. Как и подобает китайцам, кузов автомобиля обильно украшен хромом. Несмотря на «закос» под ретро автомобиль оборудован множеством современных решений, таких как утопленные в кузов дверные ручки и камеры место зеркал заднего вида.

Интерьер 4-дверки выглядит не менее футуристично с виртуальной приборной панелью и большим дисплеем, возвышающимся над центральной консолью, который отвечает не только за мультимедийные функции, но и за управление блоком климат-контроля.

Автосалон в Пекине пройдет в период с 26 сентября по 5 октября 2020 года.