Новое поколение Hyundai Tucson привезут в РФ в 2021 году

Фото: Hyundai

Новое поколение кроссовера Hyundai Tucson, презентация которого состоялась 15 сентября, доберется до России в 2021 году. Об этом сообщил управляющий директор ООО «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев в рамках пресс-конференции в Санкт-Петербурге. Напомним, на родном для компании южнокорейском рынке новинка появится до конца сентября.

Со сменой генераций Tucson пережил заметное преображение во внешнем виде, а также стал более оснащенным. Колесная база кроссовера выросла на 10 мм – до 2680 мм. У лонг-версии этот показатель будет выше еще на 75 мм.

Под капот четвертого поколения установят 2,5-литровый 4-цилиндровый агрегат на 193 лошадиные силы, работающий в паре с 8-диапазонной автоматической трансмиссией. У кроссовера будет и гибридная версия, работающая на базе 1,6-литрового турбомотора. Суммарная мощность установки составит 233 лошадиные силы.

Что касается нынешнего года, то, как Daily-Motor.Ru уже сообщал этим летом, ближе к зиме в России дебютирует новая Hyundai Elantra, а затем появится флагманский кроссовер Palisade.