Необычный прототип Ferrari выехал на дорогу

Фото: Ferrari

Инсайдеры сообщили, что премиальный производитель приступил к тестированию своего нового гибрида. Подтверждением являются шпионские снимки, которые появились в сети. Так, на дорогах общего пользования был замечен спорткар, густо покрытый камуфляжем.

По всей видимости это концептуальная модификация авто в кузове 488 GTB. Вполне вероятно, что речь идёт о преемнике, которого фирма готовит для F8 Tributo. Ведь ранее уже было сказано, что машина получит гибридную силовую установку, в которую войдёт мощный бензиновый мотор из серии V6.

Напомним, что у торговой марки весьма амбициозные планы по поводу электрификации модельного ряда на ближайшие годы. Так, только за 5 лет фирма планирует выпустить больше дюжины гибридов и электрокаров. А вот такие модели, как Roma и Portofino в версии купе и кабриолета соответственно останутся без электрических версий.