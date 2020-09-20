Фото: Oshan

Пусть вас не смущает элегантный дизайн этого кроссовера, выполненный в европейском стиле. Перед вами не баварец, а чунцинец. Принадлежит X5 китайской автомобильной марке Oshan. В продажу он поступит уже в ноябре.

Бренд Oshan входит в состав китайского автопроизводителя Changan Auto. Презентация Oshan X5 состоялась в июле этого года на автосалоне в Чэнду.

На выложенных в Сеть официальных изображениях китайский X5 выглядит привлекательно и стильно. В экстерьере автомобиля можно заметить черты автомобилей Maserati с зауженной головной оптикой, угловатой решеткой радиатора и элегантными фонарями с изогнутым светодиодным рисунком.

В салоне кроссовера установлена цифровая «приборка», большой дисплей мультимедийной системы, руль, скошенный по хорде, а также использована двухцветная отделка интерьера.

Как пишут китайские СМИ, Oshan X5 будут продавать в «Поднебесной» с безальтернативным 1,5-литровым турбомотором, выдающим 180 лошадиных сил при 300 Нм крутящего момента. Связку ему составит 7-диапазонный «робот». Привод – только передний.

Цены на китайский Oshan X5 пока не объявлены, но ожидается ,что они будут стартовать с отметки в 80 тысяч юаней или 900 тысяч рублей по текущему курсу.