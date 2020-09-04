Названы самые распространенные электрокары в РФ

Фото: Lada

Как известно, в России электромобили ввиду высокой цены и отсутствия инфраструктуры пока не пользуются высоким спросом. Журналисты портала «Автостат» решили подсчитать, сколько не сегодняшний день электрокаров насчитывается в парке легковых автомобилей в России, назвав самые распространенные модели.

По состоянию на 1 июля 2020 года по дорогам РФ колесит 7 тысяч 925 легковых электромобилей. Самыми распространенными в стране являются электрокары Nissan (более 85% от общего объема) – 6 тысяч 747 единиц.

На второй позиции расположилась Tesla с 6% или 457 электромобилями. Тройку замыкает Mitsubishi – 346 электрокаров. Четвертым и пятым стали Jaguar и Lada – 167 и 96 единиц соответственно.