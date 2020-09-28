Названы автомобили, быстрее остальных теряющие в цене

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Эксперты «СберАвтопарка» и Russian Automotive Market Research провели исследование, в ходе которого выяснили сегменты автомобилей, подверженных наибольшей потере цены спустя три года с момента покупки в автосалоне.

В итоге было выяснено, что самым невыгодным является класс компактных кроссоверов, ведь его трехлетние модели теряют в цене в среднем 34%. Чуть лучше обстоят дела с легковушками сегментов C и D: потери 31,8% и 31,6% стоимости спустя три года эксплуатации соответственно.

Более ликвидными оказались машины B-класса, такие как Lada Granta, Kia Rio, Hyundai Solaris и другие, теряющие по прошествии трех лет с момента покупки 27,9% цены. Среднеразмерные кроссоверы же дешевеют за этот срок примерно на 21,3%.