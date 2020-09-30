Московский автосалон продает редкий «Москвич-407» в кузове купе

Фото: Royal Motors

Один из московских автосалонов выставил на продажу необычный «Москвич», отличительной чертой которого является купеобразный кузов. Таких машин было выпущено всего две – обе в 1962 году. До нашего времени ни одна из них не сохранилась. В 2007 году усилиями энтузиастов была создана реплика этой модели. Именно её и продают в московском автосалоне Royal Motors, специализирующимся на редких и коллекционных машинах.

Судя по фотографиям, автомобиль полностью повторяет дизайн купе 1962 года, принимавшего участие в кольцевых и ипподромных гонках. От обычного седана машина отличается переделанной крышей, заваренными половинками задних дверей и отсутствием задних сидений.

Фото: Royal Motors

Оригинальная модель комплектовалась форсированным вариантом серийного мотора М-407 мощностью 76 лошадиных сил (+31 л.с.), а в задней подвеске был установлен стабилизатор поперечной устойчивости.

Что касается выставленного образца, то он оборудован стандартным 1,4-литровым 45-сильным двигателем. Трансмиссия – механическая.

За автомобиль просят 890 тысяч рублей.