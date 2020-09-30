Mercedes-Вenz презентовал удлинённую версию E-Class

Фото: Mercedes-Вenz

Немецкий производитель в рамках Пекинского автосалона презентовал длинный автомобиль E-Class. Модель ориентирована исключительно на рынок Поднебесной.

Длина транспортного средства составляет 5 метров 56 сантиметров. Ввиду этого машина полностью соответствует интересам китайских покупателей. Из особенностей авто можно указать видоизменённую центральную консоль, которая получила встроенный сенсорный экран. Все остальные опции модель переняла от глобальной версии.

Сколько будет стоить автомобиль в Китае, пока не сообщается. Примечательно, что не только фирма Mercedes-Вenz выпускает для Поднебесной отдельные модификации. Так, недавно компания Audi сообщила о том, что собирается выпустить на китайский рынок удлинённый A7 Sportback.