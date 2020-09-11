Lexus RC F получит гоночную спецверсию

Фото: Lexus

Премиальный производитель сообщил о том, что купе модели RC F 2021 модельного года обзаведётся улучшенной модификацией Fuji Speedway Edition.

Сообщается, что с конвейера будет выпущено всего 60 транспортных средств в этой версии. От базовой машины она будет отличаться уменьшенной массой, оригинальным аэродинамическим обвесом, изготовленным из углепластика, и тормозами из карбона и керамики. Выхлопная конструкция будет изготовлена из титана.

Под капотом автомобиля будет располагаться атмосферный мотор модели V8 ёмкостью в 5 литров, который форсирован до 477 лошадиных сил. До первой сотни машина доберётся менее, чем за 4 секунды.

Примечательно, что автомобиль поступит в продажу всего в двух вариантах кузова. В салоне же будут активно использоваться элементы из карбона, а также установлены спортивные кресла.