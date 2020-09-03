Lexus LX получил две новых версии в РФ

Фото: Lexus

Премиальный производитель сообщил, что выводит на Российский рынок две новых спецверсии внедорожника LX. Речь идёт о Heritage V8 и Heritage Black Vision V8. В первом случае цена на машину стартует от показателя в 7 миллионов 768 тысяч рублей, а во втором – ценник начинается от 8 миллионов 250 тысяч рублей.

Принципиальным отличием внедорожника от базовой модификации является видоизменённый узор радиаторной решётки, а также использование колёсных дисков на 21 дюйм с двухцветным окрасом. На переднем и заднем бамперах появились накладки. Можно приобрести авто в новых оттенках.

Автомобиль Black Vision V8 будет оформлен в спортивном стиле и получит чёрные элементы декора, шикарные рейлинги и молдинги, а также затемнённую светотехнику. Противотуманки также получат окантовку чёрного цвета. Главной изюминкой салона станут два планшета с диагональю в 11.6 дюймов, которые положены пассажирам второго ряда.