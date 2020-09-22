Фото: SRK Designs

На прошлой неделе новый кроссовер Kia Sonet вышел в продажу, сразу же став одной из самых раскупаемых моделей на индийском авторынке. Дизайнеры студии «SRK Designs» решили подогреть интерес к этой новинке, выпустив рендеры её кабриолет-версии, которая вряд-ли когда-нибудь станет возможной.

На изображениях «паркетник» лишился крыши, а также пережил ряд других правок в кузове для достижения правильных пропорций. Вместо четырех дверей осталось две, а стоковые легкосплавные колесные диски сменили на «катки» с более сложным рисунком. Полосу в нижней части бампера, как и аналогичный декор на дверях, выкрасили в красный цвет (в заводском исполнении их красят в цвет кузова), а дорожный просвет – уменьшен.

Напомним, с выходом в продажу в середине сентября Kia Sonet стал самым доступным SUV в линейке моделей корейской марки. Стоимость базовой комплектации этого «паркетника» в пересчете на российскую валюту составляет порядка 700 тысяч рублей. Пока кроссовер продают только в Индии, но не исключено, что в будущем он появится и на других рынках.