Кроссовер Mazda CX-30 получил мощный турбомотор

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Компания Mazda сообщила о появлении у субкомпактного кроссовера CX-30 «топовой» версии, ранее предложенной для легковых моделей Mazda3. Речь о модификации, укомплектованной 2.5-литровым турбомотором Skyactiv-G Turbo. Мощность новой силовой установки при использовании АИ-98 составляет 253 лошадиные силы при 434 Нм крутящего момента. На АИ-92 отдача агрегата снижается до 230 «сил» и 420 Нм момента.

2.5-литровому турбомотору ассистирует 6-диапазонная автоматическая трансмиссия и система полного привода i-Activ с муфтой на задней оси.

В продажу в США CX-30 Turbo поступит в конце этого года. Цены пока не объявлены. Ожидается, что они будут начинаться с отметки около 35 тысяч долларов. На других рынках мощная версия CX-30 появится вряд ли. До России эта модель и вовсе так и не добралась.