Китайский конкурент Tiguan от FAW прибыл в Россию

Фото: “FAW-Cars”

Российский форум владельцев автомобилей марки FAW «FAW-Cars» опубликовал серию снимков нового кроссовера бренда T77, замеченного в на территории нашей страны. Как сообщил автор фотографий, компания привезла в РФ два экземпляра кроссовера T77, каждый из которых предназначен для прохождения сертификационных испытаний.

Один из кроссоверов укомплектован МКПП, а второй – роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. В России продавать FAW T77 будут с тем же мотором, что и в Китае: с 1,2-литровым турбоагрегатом на 143 лошадиные силы. Привод – только передний.

На снимках можно увидеть и интерьер кроссовера. Судя по ним, автомобиль получит кожаный салон с контрастными оранжевыми вставками, цифровую «приборку, объединенную с дисплеем мультимедийной системы, однозонный климат-контроль и светодиодные фары. Появится ли у российского T77 главная «фишка» этой модели: голографический дисплей и виртуальный помощник водителя – пока неизвестно. Такой функции сейчас не предлагает ни один автомобиль на рынке.

По габаритам FAW T77 близок к бестселлеру Volkswagen Tiguan. Длина составляет 4525 мм, ширина – 1845 мм, высота – 1615 мм. Колесная база – 2700.

В России продажи кроссовера должны стартовать до конца 2020 года. Цены пока неизвестны. В «Поднебесной» за такой кроссовер просят от 100 тысяч юаней или 1 миллион рублей.