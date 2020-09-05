Фото: GAC

Дилеры китайской автомобильной марки GAC приступили к продажам в России нового кроссовера GS5, представленного на мировой арене еще два года назад. Автомобиль будет конкурировать на российском авторынке с такими моделями, как Mitsubishi Outlander и Nissan X-Trail, обладающими такими же габаритными размерами.

Новинку предложат покупателям в четырех комплектациях: Comfort, Elite, Luxe и Premium. Все они будут комплектоваться безальтернативным 1,5-литровым бензиновым 137-сильным турбомотором, который можно будет выбрать как с «механикой» (базовая версия), так и с 6-скоростной АКП фирмы Aisin. Привод – только передний. Полного у GS5 нет даже на родном рынке. Но задняя подвеска – независимая, многорычажная.

Цены на автомобиль стартуют от 1 миллиона 499 тысяч 900 рублей. За «топовое» исполнение придется заплатить 1 миллион 849 тысяч 900 рублей.

Фото: GAC

Уже в базовой версии новый китайский кроссовер включает в оснащение: систему стабилизации, кондиционер, мультимедийную систему с 8-дюймовым дисплеем, обогрев лобового стекла, электропривод зеркал, люк и 170дюймовые колесные диски.

Кроссоверы GAC GS5 поставляют в РФ напрямую из Китая. Пока до дилеров добралось лишь восемь таких машин.