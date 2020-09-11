Kia Seltos и Kia K5 будут собирать в Узбекистане

Kia объявила о планах запустить предприятие в Узбекистане, которое будет выпускать кроссовер Seltos и седан K5. Обе модели должна встать на конвейер нового завода в городе Джизак уже в ноябре этого года. Будут ли собранные на этом предприятии автомобили поставляться на другие рынки, пока неизвестно.

На первом этапе планируемая производственная мощность завода должна составить 25 тысяч автомобилей в год. В будущем предприятие будет способно выпускать до 100 тысяч машин ежегодно.

Напомним, в России автомобили Kia Seltos и Kia K5 собирают на калининградском предприятии «Автотор». Стоимость кроссовера начинается с отметки в 1 миллион 139 тысяч 900 рублей, а седана – 1 миллиона 489 тысяч 900 рублей.