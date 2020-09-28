«КАМАЗ» опроверг слухи о возрождении «Оки»

На прошлой неделе в Сети появилась информация о планах компании «КАМАЗ» выпустить преемника компактного автомобиля КамАЗ-1111 «Ока». Такой моделью, по слухам, должен был стать 3-дверный электрический хэтчбек, разработкой которого занимается российский автопроизводитель совместно с Центром компьютерного инжиниринга Санкт-Петербургского политеха.
Сегодня на официальной странице ПАО «КАМАЗ» в социальной сети «Вконтакте» появилось сообщение, в котором руководитель пресс-службы компании опроверг домыслы журналистов, уже отправивших концепт-кар в серийное производство.
Кроме того, Афанасьев отметил, что показанный на фотографиях автомобиль является прототипом «Кама-1» и представляет собой не окончательный вариант перспективной электрической легковушки.
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